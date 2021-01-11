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Стопкоронавирус.рф

Российский врач назвал опасность британского штамма коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Вероятность того, что британский штамм коронавируса распространится по России, довольно высока из-за его большей заразности. Такую опасность нового варианта вируса назвал врач-терапевт Андрей Кондрахин, передает «Вечерняя Москва».
Он уточнил, что ПЦР не всегда выявляет наличие вируса и какие-то заразившиеся люди могут просто не изолироваться в необходимый момент. При этом Кондрахин указал, что новый вариант коронавируса не стал тяжелее, протекает и лечится так же, как и предыдущий.
По его словам, в России циркулирует другой штамм, который будет конкурировать с британским. «И не факт, что английский победит», — заключил медик. Он объяснил, что в России проходит кампания по вакцинации и приняты противоэпидемические меры.
10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в конце 2020 года в России выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса. По ее словам, пациент вернулся из Британии и перенес болезнь бессимптомно, сейчас он уже не выделяет вирус.
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Комментарии 1
Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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