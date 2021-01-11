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Стопкоронавирус.рф

Повышенную утомляемость признали главным последствием COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Утомляемость признали главным последствием COVID-19
Фото: depositphotos.com
Китайские врачи провели исследование и выявили главные последствия коронавируса.
Специалисты изучили данные 1733 пациентов, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане с 7 января по 29 мая, и раскрыли главное последствие болезни. Уточняется, что в исследовании участвовали лишь те, кому требовалась госпитализация, 75% из них нуждались в дополнительном кислороде, но к аппаратам ИВЛ их не подключали.
63% жалуются на повышенную утомляемость и мышечную слабость на протяжении длительного времени после болезни. 26% отмечают проблемы со сном, а 23% тревожность и депрессию.
По словам профессора медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стивена Дикса, возглавляющего исследования долгосрочных симптомов коронавируса, выделенные показатели выше, чем предполагали медики:

«Важно, что нет какого-то конкретного развития осложнений, есть лишь несколько результатов: проблемы с психическим здоровьем, с легкими, с качеством жизни».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, почему на Западе верят в российскую вакцину от коронавируса.
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