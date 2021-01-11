Утомляемость признали главным последствием COVID-19

Китайские врачи провели исследование и выявили главные последствия коронавируса.

Специалисты изучили данные 1733 пациентов, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане с 7 января по 29 мая, и раскрыли главное последствие болезни. Уточняется, что в исследовании участвовали лишь те, кому требовалась госпитализация, 75% из них нуждались в дополнительном кислороде, но к аппаратам ИВЛ их не подключали.

63% жалуются на повышенную утомляемость и мышечную слабость на протяжении длительного времени после болезни. 26% отмечают проблемы со сном, а 23% тревожность и депрессию.

По словам профессора медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стивена Дикса, возглавляющего исследования долгосрочных симптомов коронавируса, выделенные показатели выше, чем предполагали медики: