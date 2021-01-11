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Стопкоронавирус.рф

Названы страны с самым высоким доверием к вакцинам от COVID-19 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы страны с самым высоким доверием к вакцинам от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Вьетнам, Индия и Китай являются мировыми лидерами по доверию населения к вакцинам от COVID-19. К таким выводам пришла Всемирная независимая сеть рыночных исследований и опросов общественного мнения (WIN) по итогам масштабного опроса, его результаты опубликованы на официальном сайте организации.
Согласно исследованию, доверие к вакцинам особенно сильно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Во Вьетнаме доля граждан, желающих вакцинироваться от коронавируса, достигает 98 процентов. В Индии и Китае этот показатель составляет 91 процент.
В Европе лидерами стали Дания и Финляндия. Там доля граждан, желающих привиться от коронавируса, составляет 87 и 81 процент соответственно. Этот показатель существенно ниже в других странах региона. Например, во Франции всего 44 процента респондентов заявили о готовности вакцинироваться, в Хорватии — 41, а в Сербии — всего 38.
Всего в опросе приняли участие почти 27 тысяч человек из 32 стран.
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.
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Коронавирус , Pfizer
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