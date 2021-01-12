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Иммунолог назвал причину спада заболеваемости коронавирусом в России 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Иммунолог объяснил спада заболеваемости коронавирусом в России
Фото: Lenta.ru
Иммунолог Владислав Жемчугов назвал причину спада заболеваемости коронавирусом в России. Об этом доктор медицинских наук рассказал РИА Новости.
По его словам, низкие температуры оказывают неблагоприятное влияние на коронавирус. Врач подчеркнул, что сейчас заболевание практические не распространяется по улице. Специалист также рассказал, что, если сейчас в общественном транспорте будет хорошо работать вентиляция, то, скорее всего, роста заболеваемости не будет.
Эксперт отметил, что спад числа новых заражений продлится еще две недели. При этом он считает, что даже после выхода россиян на работу с новогодних праздников вряд ли произойдет резкий подъем заболеваемости.
Ранее вирусолог Виктор Зуев предсказал дату окончания пандемии коронавируса в России. Доктор медицинских наук отметил, что эпидемия заболевания в России должна закончиться «практически где-то к концу лета».
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Коронавирус , Владислав Жемчугов , Виктор Зуев , РИА Новости
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