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Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Особый «российский» штамм коронавируса, скорее всего, существует, но его пока не выявили. Существование характерной для России мутации допустил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости в понедельник, 11 января.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», — сказал Гинцбург.

По его словам, российские специалисты секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новый штамм не выявлен.
Гинцбург также уточнил, что центр Гамалеи пока не получил образец так называемого британского штамма COVID-19.
Ранее Великобритания объявила об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, данный вариант распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Данная мутация обнаружена еще в 40 государствах, территориях и районах. 10 января в России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , РИА Новости
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