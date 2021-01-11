Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса 

Особый «российский» штамм коронавируса, скорее всего, существует, но его пока не выявили. Существование характерной для России мутации допустил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург , передает РИА Новости в понедельник, 11 января.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», — сказал Гинцбург.

По его словам, российские специалисты секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новый штамм не выявлен.

Гинцбург также уточнил, что центр Гамалеи пока не получил образец так называемого британского штамма COVID-19.

Ранее Великобритания объявила об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, данный вариант распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Данная мутация обнаружена еще в 40 государствах, территориях и районах. 10 января в России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса.