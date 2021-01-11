Китайские врачи назвали главное последствие коронавируса

Три четверти пациентов, переболевших COVID-19 имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью. Об этом говорится в исследовании китайских врачей, опубликованном в журнале The Lancet.

Медики проверили данные 1733 пациентов, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане с 7 января по 29 мая и выявили главное последствие болезни. Указывается, что в исследовании участвовали лишь те, кому требовалась госпитализация, 75 процентов из них нуждались в дополнительном кислороде, но к аппаратам ИВЛ их не подключали.

63 процента пациентов жалуются на утомляемость или мышечную слабость на протяжении длительного времени после болезни. 26 процентов говорят о проблемах со сном, а 23 — о тревожности или депрессии.

По мнению профессора медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стивена Дикса (Steven Deeks), возглавляющего исследование долгосрочных симптомов коронавируса, отметил, что такие показатели выше, чем ожидали медики: «Важно, что нет какого-то конкретного развития осложнений, есть лишь несколько результатов: проблемы с психическим здоровьем, с легкими, с качеством жизни».