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Стопкоронавирус.рф

Вирусолог оценил угрозу третьей волны COVID для России 

Lenta.ru 7 часов назад
Вирусолог оценил угрозу третьей волны COVID для России
Фото: Lenta.ru
Распространение коронавируса в апреле-мае в России должно замедлиться, а летом число заразившихся инфекцией будет меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Угрозу третьей волны пандемии в разговоре с «Известиям» оценил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Однако для этого вакцинация от COVID-19 в стране должна пойти более быстрыми темпами, предупредил он. Так, делать прививки должны 5-10 миллионов человек в месяц, подчеркнул эксперт.
В то же время, по его прогнозу, осенью 2021 года ожидается подъем заболеваемости COVID-19 вместе с другими ОРВИ, но он не будет таким значительным, как в прошлый сезон. Так, почти половина россиян к этому моменту перенесут инфекцию, также появится эффект от вакцинации. Влияние прививочной кампании на распространение инфекции будет заметно после вакцинации как минимум 20-30 миллионов россиян.
В целом вирусолог охарактеризовал текущую ситуацию с коронавирусом в стране как далекую от стабильности. Нетесов добавил, что в настоящее время оснований для ослабления противоэпидемических мер нет. «Даже по самым приблизительным подсчетам, за прошедший год было инфицировано от 20 до 25 процентов россиян. Эта цифра основана на данных по встречаемости антител у разных групп населения России. Чтобы ситуация стабилизировалась, этих показателей недостаточно», — заключил он.
Ранее эпидемиолог спрогнозировал, что в январе произойдет подъем заболеваемости коронавирусом в России. Это естественное течение, которое повторяется из года в год с любыми болезнями — от вирусных до инфарктов, отметил специалист.
За последние сутки в России выявили 22 851 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 401 954. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровели 2 778 889 человек.
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Коронавирус , Сергей Нетесов , РАН , газета "Известия"
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