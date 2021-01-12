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Стопкоронавирус.рф

В России врачи спасли беременную с коронавирусом и полным поражением легких 

Lenta.ru и ещё 3 46 минут назад
В РФ врачи спасли беременную с COVID-19 и полным поражением легких
Фото: Telegram-канал Mash
Иркутские врачи спасли беременную с COVID-19 и полным поражением легких и ее ребенка, который родился абсолютно здоровым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Оксана Шеломенцева заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. После самостоятельного лечения она обратилась за медицинской помощью.

«Врачи провели обследование. И то, что они увидели на КТ, привело их в шок. У Оксаны было стопроцентное поражение легких, плод не получал достаточно кислорода, ребенка нужно было срочно спасать»,

— говорится в сообщении.
После экстренного кесарева сечения молодую мать увезли в реанимацию, где она провела почти два месяца на аппарате искусственной вентиляции легких. Как пишет издание, даже медики не верили в ее выздоровление, однако она поправилась и выписалась из больницы.
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