Транспорт назвали самым опасным местом для заражения COVID-19

Самым опасным местом с точки зрения вероятности заражения коронавирусом в Москве является транспорт, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев . Его слова передает РИА Новости . Риск заражения возрастает в силу большой скученности людей.

Он пояснил, что толпы людей собираются не только в вагонах метро, но и на платформах, а также внутри автобусов.