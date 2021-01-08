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Врач назвал транспорт самым опасным местом для заражения COVID-19 в Москве 

Lenta.ru и ещё 5 7 часов назад
Транспорт назвали самым опасным местом для заражения COVID-19
Фото: Lenta.ru
Самым опасным местом с точки зрения вероятности заражения коронавирусом в Москве является транспорт, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Его слова передает РИА Новости. Риск заражения возрастает в силу большой скученности людей.
Он пояснил, что толпы людей собираются не только в вагонах метро, но и на платформах, а также внутри автобусов.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе можно несколькими способами. Например, надев хлопчатобумажную маску. По его словам, при учащенном дыхании во время занятий спортом выделяется большее количество аэрозоля, чем при спокойном дыхании. Также посетителю фитнес-клуба необходимо убедиться, что в помещении регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами.
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Коронавирус , Владимир Болибок , Николай Малышев , РИА Новости
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