Ученые выяснили, что COVID-19 может стать хроническим 

Ученые из Нидерландов и Бельгии изучили, как восстанавливаются пациенты, перенесшие COVID-19. В результате они предположили, что коронавирус может перейти в стадию хронического заболевания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным ученых, осложнения могут начаться через несколько недель или месяцев после выздоровления. При этом каждый третий перенесший COVID-19 становится нуждающимся в постороннем уходе.

Ученые изучили данные 1837 человек, средний возраст которых составлял 47 лет. Все они лечились амбулаторно, однако жалобы на последствия коронавируса сохранились в течение трех месяцев. Почти все пациенты (98%) продолжали испытывать усталость, 90% страдали от мышечной слабости, 88% столкнулись с проблемами со сном, а 87% — с болью.

По мнению исследователей, эти данные свидетельствуют о недостаточной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, так как существующие программы направлены на помощь госпитализированным пациентам. Ученые предложили считать тех, кто страдает от последствий коронавируса 12 и более недель, хроническими больными.