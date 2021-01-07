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Ученые выяснили, что COVID-19 может стать хроническим 

Даня Виттиг 10 часов назад
Ученые выяснили, что COVID-19 может стать хроническим
Фото: depositphotos.com
Ученые из Нидерландов и Бельгии изучили, как восстанавливаются пациенты, перенесшие COVID-19. В результате они предположили, что коронавирус может перейти в стадию хронического заболевания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным ученых, осложнения могут начаться через несколько недель или месяцев после выздоровления. При этом каждый третий перенесший COVID-19 становится нуждающимся в постороннем уходе.
Ученые изучили данные 1837 человек, средний возраст которых составлял 47 лет. Все они лечились амбулаторно, однако жалобы на последствия коронавируса сохранились в течение трех месяцев. Почти все пациенты (98%) продолжали испытывать усталость, 90% страдали от мышечной слабости, 88% столкнулись с проблемами со сном, а 87% — с болью.
По мнению исследователей, эти данные свидетельствуют о недостаточной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, так как существующие программы направлены на помощь госпитализированным пациентам. Ученые предложили считать тех, кто страдает от последствий коронавируса 12 и более недель, хроническими больными.
Ранее "Рамблер" сообщал, как проводят тайную вакцинацию от коронавируса.
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Комментарии 2
Коронавирус , COVID-19
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