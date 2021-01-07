Врач рассказала о самом сложном случае COVID-19 в России 

Со стороны кажется, что самые трудные пациенты с коронавиром — пенсионеры, в реальности самым тяжелым оказался другой случай.
Врачам в Кирове пришлось спасать десятилетнюю пациентку с поражением всех органов. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам главного врача Кировской областной детской клинической больницы Натальи Муратовой, ребёнок перенес коронавирус бессимптомно. Но потом в организме запустились процессы, связанные с постинфекционным формированием иммунного ответа, развились эндокардит, плевропневмония, перикард. В больницу её доставили в критическом состоянии.
"У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия", — объяснила Муратова.
Девочку удалось спасти, но этот случай стал одним из сложных в клинической практике 2020 года.
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