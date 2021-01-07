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Стопкоронавирус.рф

Как проходит секретная VIP-вакцинация от COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
Сотрудница украинской клиники Mediland подтвердила, что в учреждении проводится тайная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает издание Страна.ua До этого в Сети появилась информация о том, что украинские чиновники, политики и бизнесмены прививаются вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину.
Корреспондент посетила клинику под видом клиентки. Сотрудница Mediland рассказала ей, что вакцинацией занимается отдельная фирма, арендующая в клинике помещение.

«Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса. Но этим занимаются другие доктора, которые сюда приходят именно для вакцинации. Это не просто врачи, это целая фирма, которая занимается вакцинами. У нас они арендуют помещение», — сказала она.

По ее мнению, жалоб на побочные эффекты не поступало.

«Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. Ничего плохого не слышала. Иначе все бы уже об этом знали все», — добавила она.

Происхождение вакцины неизвестно, однако продавцы утверждают, что это европейский препарат. По информации источников "Страны", стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.
Ранее "Рамблер" сообщал, можно ли пить перед вакцинацией.
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Коронавирус , Видео
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