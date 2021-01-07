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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса 

Катерина Саломе 6 часов назад
В России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 19,7% не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 561 летальных исходов, полностью выздоровело 28 215 человек.
По регионам случаи заражения коронавирусной инфекцией распределились следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Всего на текущий момент в России выявлен 3 332 142 случаев коронавируса в 85 регионах. Полностью справилось с заболеванием 2 709 452 человека, за весь период зафиксирован 60 457 летальный исход.
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