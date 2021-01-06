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Доктор Мясников усомнился в китайском происхождении коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Мясников усомнился в китайском происхождении коронавируса
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в том, что коронавирус впервые появился на территории Китая. О происхождении COVID-19 он порассуждал в своем Telegram-канале.
Мясников начал пост с того, что согласен с Пекином, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач назвал наивной теорию о том, что «на какого-то броненосца или муравьеда нагадила летучая мышь», а затем кого-то из этих животных съел китаец.
По словам доктора, теория происхождения вируса из Уханя напоминает отвлекающий маневр. Он объяснил это тем, что в различных регионах мира почти синхронно начали болеть люди «с непривычно высокой степенью распространения». Например, во Франции первый случай COVID-19 задокументировали задолго до официального первого пациента, а в России отметили непривычно высокую вспышку вирусных пневмоний еще осенью 2019 года.

«Понимаете: нам подсовывают теорию "единой вспышки", а на самом деле мы ровно ничего не знаем! И я просто рад незамеченному широкой публике Указу Президента об отслеживании инфекционной угрозы и правильному реагированию на нее»,

— заявил Мясников.
Врач также добавил, что у россиян есть почти уникальный шанс — «использовать природный "морозоустойчивый" характер нашего народа как инструмент борьбы с массированной атакой».

«Давайте воспринимать COVID-19 как природное явление — не демонизировать, ни приумножать, ни паниковать. Соблюдать те меры, что можем»,

— отметил Мясников.
В конце поста телеведущий предложил россиянам пройти вакцинацию, так как она, по его мнению, на сегодняшний день является единственным средством для изменения сложившейся ситуации.
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Коронавирус , Александр Мясников
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