Мясников усомнился в китайском происхождении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в том, что коронавирус впервые появился на территории Китая. О происхождении COVID-19 он порассуждал в своем Telegram -канале.

Мясников начал пост с того, что согласен с Пекином, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач назвал наивной теорию о том, что «на какого-то броненосца или муравьеда нагадила летучая мышь», а затем кого-то из этих животных съел китаец.

По словам доктора, теория происхождения вируса из Уханя напоминает отвлекающий маневр. Он объяснил это тем, что в различных регионах мира почти синхронно начали болеть люди «с непривычно высокой степенью распространения». Например, во Франции первый случай COVID-19 задокументировали задолго до официального первого пациента, а в России отметили непривычно высокую вспышку вирусных пневмоний еще осенью 2019 года.

«Понимаете: нам подсовывают теорию "единой вспышки", а на самом деле мы ровно ничего не знаем! И я просто рад незамеченному широкой публике Указу Президента об отслеживании инфекционной угрозы и правильному реагированию на нее»,

— заявил Мясников.

Врач также добавил, что у россиян есть почти уникальный шанс — «использовать природный "морозоустойчивый" характер нашего народа как инструмент борьбы с массированной атакой».

«Давайте воспринимать COVID-19 как природное явление — не демонизировать, ни приумножать, ни паниковать. Соблюдать те меры, что можем»,

— отметил Мясников.

В конце поста телеведущий предложил россиянам пройти вакцинацию, так как она, по его мнению, на сегодняшний день является единственным средством для изменения сложившейся ситуации.