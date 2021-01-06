Врачи не советуют восстанавливать вкус горчицей после COVID-19

В случае потери вкуса при коронавирусной инфекции не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец. Об этом РБК рассказал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев

По его словам, некоторые пациенты пытаются действовать по принципу «клин клином вышибают» и кладут острые приправы прямо на язык.

«Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет»,

— предупредил он. Врач пояснил, что нужно действовать строго наоборот: перейти на щадящую диету и отказаться от острой пищи. Это поможет снять отеки, из-за которых нарушается вкус. Также помогут противоотечные препараты.

Отоларинголог Иван Лесков , в свою очередь, рассказал, что пораженный коронавирусом чувствительный эпителий носа, отвечающий за запахи, восстанавливается самостоятельно. На это может потребоваться от двух до трех месяцев, однако подстегнуть процесс можно с помощью витаминов группы B.

23 декабря сообщалось , что пациенты, заболевшие COVID-19 в легкой форме, чаще жалуются на потерю обоняния, чем граждане с тяжелой формой инфекции. По словам терапевта Тины Петровской, потеря обоняния говорит о поражении нервной системы, в то время как у тяжелых пациентов в наибольшей степени страдают легкие. Однако частота проявления симптома не связана с тяжестью болезни, отметила она.