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Стопкоронавирус.рф

Врач предостерег от попыток восстановить вкус горчицей и перцем после COVID-19 

Lenta.ru и ещё 9 11 часов назад
Врачи не советуют восстанавливать вкус горчицей после COVID-19
Фото: Lenta.ru
В случае потери вкуса при коронавирусной инфекции не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец. Об этом РБК рассказал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.
По его словам, некоторые пациенты пытаются действовать по принципу «клин клином вышибают» и кладут острые приправы прямо на язык.

«Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет»,

— предупредил он. Врач пояснил, что нужно действовать строго наоборот: перейти на щадящую диету и отказаться от острой пищи. Это поможет снять отеки, из-за которых нарушается вкус. Также помогут противоотечные препараты.
Отоларинголог Иван Лесков, в свою очередь, рассказал, что пораженный коронавирусом чувствительный эпителий носа, отвечающий за запахи, восстанавливается самостоятельно. На это может потребоваться от двух до трех месяцев, однако подстегнуть процесс можно с помощью витаминов группы B.
23 декабря сообщалось, что пациенты, заболевшие COVID-19 в легкой форме, чаще жалуются на потерю обоняния, чем граждане с тяжелой формой инфекции. По словам терапевта Тины Петровской, потеря обоняния говорит о поражении нервной системы, в то время как у тяжелых пациентов в наибольшей степени страдают легкие. Однако частота проявления симптома не связана с тяжестью болезни, отметила она.
Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова и иммунолог Владимир Болибок в свою очередь пояснили, что люди с развившейся пневмоний реже обращают внимания на потерю обоняния, так как у них есть другие более серьезные жалобы.
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Коронавирус , Владимир Зайцев , Иван Лесков , Владимир Болибок , РБК
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