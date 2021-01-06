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Умирающая от коронавируса женщина выжила благодаря экспериментальному лекарству 

Lenta.ru 1 час назад
Умирающая от COVID-19 женщина выжила благодаря пробному лекарству
Фото: YorkshireLive
Жительница города Шеффилд в Англии, умирающая от коронавируса, выжила благодаря экспериментальному лекарству и пошла на поправку. Об этом сообщило издание Yorkshire Live.
45-летняя Клэр Хейторн заболела в начале ноября, впала в кому на несколько недель, и в какой-то момент медики сказали, что ей осталось жить всего три дня.
3 декабря они решили ввести ей экспериментальное лекарство «Анакинра», которое обычно используют при лечении ревматоидного артрита.
8 декабря женщина резко пошла на поправку, рассказали родственники, а к 11 декабря она начала реагировать на свое имя, двигать рукой, после чего постепенно и окончательно вышла из комы.

Как именно лекарство повлияло на организм Хейторн, неизвестно. Медики, лечившие англичанку, назвали произошедшее «рождественским чудом».

Ранее другая жительница Англии рассказала, что после перенесенного коронавируса любая еда кажется ей гнилью на запах, и она не может нормально питаться. Женщина все еще может есть сыр и рыбу, а также авокадо с креветками. Но она беспокоится, что скоро эти блюда надоедят ей. Она рассказала, что похудела на три килограмма, так как не могла есть свою любимую пищу.
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Коронавирус , COVID-19
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