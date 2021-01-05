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Минздрав ответил на слова о непроверенности «Спутника V» 

Lenta.ru 4 часа назад
Решение о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» было принято с учетом его эффективности. Таким образом ответил на слова о непроверенности препарата заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, передает РИА Новости.
По информации регулятора, были получены данные о безопасности аденовирусной платформы, которую использовали для создания вакцины. Фисенко подчеркнул, что аналогичным путем пошли зарубежные страны — ЕС, США, Великобритания начали широкую вакцинацию параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями.
«В настоящее время безопасность и эффективность применения препарата "Спутник V" дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных», — добавил Фисенко.
Ранее сообщалось, что более миллиона россиян уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Виктор Фисенко , Минздрав РФ , ЕС , РИА Новости
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