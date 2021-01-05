Минздрав ответил на слова о непроверенности «Спутника V» 

Решение о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» было принято с учетом его эффективности. Таким образом ответил на слова о непроверенности препарата заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко , передает РИА Новости

По информации регулятора, были получены данные о безопасности аденовирусной платформы, которую использовали для создания вакцины. Фисенко подчеркнул, что аналогичным путем пошли зарубежные страны — ЕС , США, Великобритания начали широкую вакцинацию параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями.

«В настоящее время безопасность и эффективность применения препарата "Спутник V" дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных», — добавил Фисенко.

Ранее сообщалось, что более миллиона россиян уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса.