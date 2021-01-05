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Стопкоронавирус.рф

Свыше миллиона россиян привились от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 25 7 часов назад
Более миллиона россиян уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Специалист подчеркнул, что ведется мониторинг состояния привитых, и новых нежелательных реакций не выявлено.
Ранее Роспотребнадзор оценил возможность введения «ковидных паспортов» для свободного перемещения людям, получившим вакцину от коронавируса. По данным ведомства, этот вопрос необходимо изучать и прорабатывать.
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Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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