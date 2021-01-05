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Более миллиона россиян уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости

По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Специалист подчеркнул, что ведется мониторинг состояния привитых, и новых нежелательных реакций не выявлено.