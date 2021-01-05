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Стопкоронавирус.рф

Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году 

РИА Новости и ещё 1 9 часов назад
Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа
Фото: РИА Новости
Коронавирус со временем будет проходить в более легкой форме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
По его словам, для того, чтобы распространение коронавируса уменьшилось, требуется вакцинация. Но он совсем не исчезнет, и будет как с гриппом в 2009 году: когда сначала было жестко, заболеваемость большая и тяжесть была, а потом он стал как обычное респираторное заболевание.

"Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый",

— рассказал Малышев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Николай Малышев , РИА Новости
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