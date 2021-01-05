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Российские иммунологи усомнились в возможности повторного заражения COVID-19 

Lenta.ru 12 часов назад
Иммунологи усомнились в возможности повторного заражения COVID-19
Фото: Lenta.ru
Российские иммунологи усомнились в возможности повторного заражения коронавирусом. По их мнению, после перенесенного заболевания в организме формируется стойкий иммунитет. Об этом ученые рассказали в беседе с порталом URA.ru.
Так, по словам заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, повторные случаи заражения выявляются крайне редко. При этом у половины из таких пациентов наблюдаются хронические проблемы с иммунной системой.

«Эта мысль должна быть подтверждена в течение года-двух. В прошлом году было очень много подозрений на повторные заражения коронавирусом. Однако лабораторными методами доказано было всего 20-30 случаев из почти 100 миллионов зарегистрированных больных»,

— подчеркнул он.
Кроме того, руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского, профессор Александр Бутенко уверен, что после перенесенного COVID-19 формируется стойкий пожизненный иммунитет: такой же, как после клещевого энцефалита или желтой лихорадки.
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Коронавирус , Александр Бутенко , Сергей Нетесов , РИА Ura.ru
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