Александр Горелов. Колебания по заболеваемости COVID-19 в России еще возможны, так как большая часть населения пока не имеет иммунитета к вирусу, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

За последние сутки в России выявили 23 351 новый случай коронавирусной инфекции, проведено было 193 тысячи тестов на выявление COVID-19. Днем ранее сообщалось о 24 150 новых случаях, проведено было 149 тысяч тестов, 2 января — 26 301 новый случай коронавируса, проведено — 386 тысяч тестов.

"Я думаю, что снижение заболеваемости коронавирусом сейчас связано с праздниками, с тем, что люди меньше обследуются. Колебания заболеваемости COVID-19 в России ещё возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет", — сказал Горелов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.