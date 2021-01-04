Врачи дали советы по ношению масок в мороз 

Менять медицинские маски в морозную погоду необходимо чаще, чем обычно, и носить их следует только при нахождении среди большого числа людей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николай Арсентьев советует хотя бы раз 30 минут позволять лицу дышать, так как ношение масок в минусовую погоду плохо сказывается на коже. При появлении проблем с кожей специалист рекомендует обратиться к врачам-дерматологом и не заниматься самолечением. А перед ношением маски следует нанести на лицо легкий крем, подобранный под тип кожи.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова добавила, что на улице, если человек не находится в окружении множества людей, можно маску вовсе не носить, тем более зимой, так как вирус не летает в воздухе произвольно.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 58 506 пациентов, выздоровело 2 618 882 человека.