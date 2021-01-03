Инфекционист назвал сроки стабилизации COVID в России 

Ситуация с коронавирусом в России, скорее всего, стабилизируется к концу февраля. Такие сроки в беседе с РИА Новости назвал инфекционист Евгений Тимаков

По словам эксперта, после новогодних праздников в стране будет наблюдаться рост заболеваемости.

«Сейчас будет рост заболеваемости после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать», — пояснил он.

Однако затем ситуация начнет стабилизироваться, считает специалист. Причем в Москве это произойдет раньше — уже к концу января, предсказал Тимаков.

Он также подчеркнул, что пока ситуация с распространением инфекции в стране остается напряженной, и призвал россиян не расслабляться.