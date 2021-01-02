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Стопкоронавирус.рф

Врачи рассказали, как навестить пожилых родственников и не принести COVID 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Врачи объяснили, как не заразить COVID пожилых родственников
Фото: depositphotos.com
Перед тем как ехать в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники, стоит сделать тест на коронавирус и продезинфицировать подарки, считает доктор медицинских наук Елена Малинникова

"Если вы имеете на руках трехдневный отрицательный результат анализа на COVID, то вы можете посетить своих родных, близких, в том числе пожилых", — сказала Малинникова, профессор, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

По ее словам, подарки для пожилых людей следует продезинфицировать.

"Тогда вы можете быть уверены, что своих близких не заразите и не принесете им такой подарок, как коронавирус", — добавила Малинникова.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что посещение пожилых родственников в пандемию — это личная ответственность каждого человека.

"Если он чувствует какие-то симптомы простуды, то точно идти не стоит. Если люди пожилые, то для них это может печально закончиться. Думаю, никто этого не хочет", — заключил врач.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Владислав Жемчугов
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