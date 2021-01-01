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Стопкоронавирус.рф

Вакцина Pfizer от COVID-19 первой в мире получила разрешение ВОЗ 

Даня Виттиг 3 часа назад
Американская вакцина от коронавирусной инфекции первой получила разрешение на экстренное применение. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование», — сообщили представители организации в официальном аккаунте в Twitter.

ВОЗ определила, что вакцина соответствует всем параметрам безопасности и эффективности.

«Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски».

Однако экстренное разрешение выдается в случаях, когда препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, но результаты испытаний до конца неизвестны.
После изучения дополнительной информации ВОЗ может выдать постоянное разрешение на применение.
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько процентов людей заболевают после вакцинации российской вакциной.
Коронавирус , Видео , ВОЗ , Pfizer
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