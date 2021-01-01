Все новости на карте

Американская вакцина от коронавирусной инфекции первой получила разрешение на экстренное применение. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование», — сообщили представители организации в официальном аккаунте в Twitter.

ВОЗ определила, что вакцина соответствует всем параметрам безопасности и эффективности.

«Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски».

Однако экстренное разрешение выдается в случаях, когда препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, но результаты испытаний до конца неизвестны.

После изучения дополнительной информации ВОЗ может выдать постоянное разрешение на применение.