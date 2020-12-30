Названо условие для повторного заражения коронавирусом 

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
При этом она уточнила, что всего в мире зафиксировано не более 50 подобных случаев.
25 декабря главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в возможности повторно заразиться коронавирусом. В пример врач привел исследование из Южной Кореи. Среди 108 переболевших пациентов с положительным тестом впоследствии живой вирус не был обнаружен ни у кого. Проверка контактировавших с ними людей также не выявила ни одного заразившегося. Мясников пояснил, что у многих переболевших тест может быть положительным в течение нескольких месяцев, при этом люди сами не болеют и никого не заражают.