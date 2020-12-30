Названо условие для повторного заражения коронавирусом 

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова , передает ТАСС

При этом она уточнила, что всего в мире зафиксировано не более 50 подобных случаев.