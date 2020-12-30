Глава Минздрава рассказал, от чего чаще всего умирают россияне

По его словам, на неприятную статистику существенно повлияла пандемия COVID-19. Известно, что коронавирус затрагивает не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему. В связи с этим нередко возникают различные осложнения, к примеру образование тромбов. Как правило, тромбы в сосудах сердечной мышцы при COVID-19 образуются из-за влияния инфекции на свёртываемость крови, передаёт ТАСС.

По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.

Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что за время пандемии в России от коронавируса скончался 70 921 человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, на данный момент в стране зафиксировано 56 426 летальных случаев.