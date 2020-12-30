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Стопкоронавирус.рф

Глава Минздрава рассказал, от чего чаще всего умирают жители России 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Глава Минздрава рассказал, от чего чаще всего умирают россияне
Фото: РИА Новости
Жители России чаще всего умирают из-за возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, на неприятную статистику существенно повлияла пандемия COVID-19. Известно, что коронавирус затрагивает не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему. В связи с этим нередко возникают различные осложнения, к примеру образование тромбов. Как правило, тромбы в сосудах сердечной мышцы при COVID-19 образуются из-за влияния инфекции на свёртываемость крови, передаёт ТАСС.
По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.
Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что за время пандемии в России от коронавируса скончался 70 921 человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, на данный момент в стране зафиксировано 56 426 летальных случаев.
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Комментарии
Коронавирус , Татьяна Голикова , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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