Врачи предупредили об опасности COVID-19 для психики 

COVID-19 вызывает у больных бред и паранойю, пациенты готовы убивать родных и считают, что их окружают дьяволы, сообщают психиатры. Такие осложнения возникают довольно редко, но опасны для самих пациентов и окружающих.

COVID-19 способен приводить к психозам, вызывая у больных галлюцинации и заставляя нападать на близких, предупреждают психиатры. О некоторых случаях они рассказали изданию The New York Times.

К психиатру из США Хисаму Гуэли обратилась 42-летняя женщина, физиотерапевт и мать четверых детей. Ранее она не страдала от психических расстройств, в семейном анамнезе они тоже не наблюдались. Однако женщина, сидя на приеме в слезах, рассказывала что ее посещают видения — кто-то жестоко убивает ее детей. Более того, она и сама придумала, как можно было бы их убить.

Например, ей мерещилось, как одного из ее детей переезжает грузовик, а другого обезглавливают.

«Я люблю своих детей, я не понимаю, почему я хочу, чтобы их обезглавили»,

— говорила она.

Весной пациентка переболела COVID-19 в легкой форме. А вскоре услышала голоса, приказывавшие ей убить детей и покончить с собой.

«Может, это было связано с COVID-19, а может и нет, — рассказывает Гуэли. — Но затем появился второй случай, третий, четвертый, и стало ясно, что что-то происходит».

Психиатры по всему миру стали сообщать о нечастых, но тяжелых случаях психических расстройств после COVID-19.

Так, 36-летняя сотрудница дома престарелых в Северной Каролине столкнулась с паранойей — она была настолько уверена, что ее детей хотят похитить, что попыталась заставить их сбежать через окно ресторана быстрого питания.

30-летний строитель из Нью-Йорка пережил бред — он был убежден, что его двоюродный брат хочет его убить.

Дело едва не кончилось трагедией — чтобы защитить себя, мужчина попытался задушить брата.

55-летняя британка галлюцинировала — ей виделись обезьяны и лев. Также она считала, что одного из членов ее семьи подменили самозванцем.

В Великобритании ученые выявили 153 случая, когда у госпитализированных с COVID-19 пациентов проявлялись психозы. О подобной проблеме сообщают испанские психиатры и специалисты из разных регионов США.

Хотя изначально считалось, что коронавирус в первую очередь поражает легкие, в настоящее время известно, что он вызывает множество множество других симптомов, в том числе неврологических, когнитивных и психологических, которые могут проявиться даже у пациентов, у которых не возникло серьезных проблем с дыханием или кровообращением. Эти симптомы, как и физиологические, ухудшают способность человека функционировать и работать, и часто неясно, как долго они будут продолжаться или как их лечить.

Настолько выраженные последствия для психики встречаются лишь у небольшой части пациентов, подчеркивают специалисты. Однако они иллюстрируют, как COVID-19 способен влиять на психику и работу мозга.

По мнению специалистов, воздействие на мозг может быть связано с реакцией иммунной системы организма на коронавирус и, возможно, с сосудистыми проблемами или воспалительными процессами, вызванными болезнью.

«Некоторые из веществ, которые вырабатываются при активации иммунной системы, могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и токсичны для мозга, — говорит американский психиатр Вилма Габбай. — Они могут привести к его повреждению».

Габбай лечила двух пациентов, у которых после COVID-19 развились проблемы с психикой — мужчину, который слышал голоса и считал себя дьяволом, и женщину, которая носила с собой нож, раздевалась на глазах у незнакомцев и приправляла еду антисептиком. Анализ спинномозговой жидкости и другие тесты не выявили инфекции мозга на момент появления психических расстройств.

Врачей беспокоит, что такие проблемы возникают у людей 30-50 лет — подобные симптомы обычно сопутствуют либо шизофрении у молодых людей, либо слабоумию у пожилых, а указанный возрастной диапазон затрагивают редко.

Кроме того, многие из них понимали, что с ними что-то не так, чего обычно не бывает при психозах.

Пока неясно, какую роль здесь может играть генетика — возможно, люди, предрасположенные к психическим заболеваниям находятся в группе риска. Этот вопрос еще не исследовался.

Подобрать для таких пациентов эффективные лекарства тоже оказалось сложно — иногда врачи неделями искали средство, которое поможет. Британка, которая боялась красного цвета и считала медсестер дьяволами, провела в больнице 40 дней, прежде чем ее признали здоровой. Американка, убежденная, что мобильные телефоны отслеживают ее местоположение, а партнер украл ее деньги, долго не реагировала на препараты, пока один из них не убрал симптомы всего за неделю.

С пациенткой, которая планировала убить детей, тоже пришлось повозиться.

«С каждым днем ей становилось все хуже, — говорит Гуэли. — Мы перепробовали, наверное, восемь различных лекарств, в том числе антидепрессанты, антипсихотики и литий. Она была настолько больна, что мы подумывали об электросудорожной терапии, потому что ничего не помогало».

Спустя две недели в больнице женщина не могла вспомнить, как выглядит ее двухлетняя дочь. Наконец, врачи попробовали нейролептик рисперидон, который оказался эффективен. Спустя еще четыре недели терапии врачи сочли пациентку достаточно стабильной, чтобы отпустить домой.

Специалисты отмечают, что случаи психозов наблюдались и при других вирусных эпидемиях — например, испанки или атипичной пневмонии. COVID-19 в этом плане не уникален, подчеркивают они, и в дальнейшем сообщения о психозах на его фоне позволят выявлять закономерности и искать наиболее эффективные способы лечения.