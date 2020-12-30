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Медбрат в США заразился коронавирусом после прививки Pfizer 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Медбрат в США заразился коронавирусом после прививки Pfizer
Фото: Lenta.ru
Медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Об этом сообщает телеканал ABC.
Работающий медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря. Однако 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Через два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус — его тест оказался положительным.
Ранее было выявлено несколько случаев сильной аллергии на вакцину компаний BioNTech/Pfizer. Так, сильная аллергическая реакция началась у медработника в Нью-Йорке после прививки от коронавируса. За несколько дней до этого аллергия спустя десять минут после введения препарата развилась у медработницы из штата Аляска.
13 декабря, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса Moderna.
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Коронавирус , Pfizer
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