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Стопкоронавирус.рф

Мясников ответил на «страшилки» о коронавирусе 

РИА Новости 4 часа назад
Мясников ответил на «страшилки» о коронавирусе
Фото: Кадр из передачи
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что мутация является естественным процессом для любого вируса.
При этом, по его словам, вирус может мутировать раз в три месяца, а новые штаммы COVID-19 уже вытеснили первый вариант вируса, который был распространен в Ухани.
"Его уже нигде не найти. Даже в исследовательских целях. Все заменено мутациями. Это D614 и G614", — пояснил врач.
По его словам, все штаммы, которые заменили вариант из Ухани, являются более заразными и распространяются быстрее, при этом они менее опасны. Он напомнил, что вирус меняется, проходя через организм человека, и теряет силу.
"Увеличение скорости и потеря силы — закон механики. Бояться этого не нужно", — рассказал Мясников.
Он отметил, что процессы мутации являются естественными. Кроме того, по признанию Мясникова, он не понимает, почему такие вопросы вызывают обсуждения у людей.
"Для вируса это естественно. Не нужно придумывать страшилки на ровном месте", — подытожил он.
В Великобритании в середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Согласно заявлению консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, этот вид коронавируса распространяется быстрее, чем другие. По предварительным данным, он может быть заразнее на 70 процентов, однако сейчас ничто пока не говорит, что эта мутации опаснее с точки зрения госпитализации или смертности.
Как заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, изменения, возникающие у коронавируса, не повлияют на эффективность вакцины против COVID-19. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, мутации могут лишь немного снизить эффективность прививок, но не сделают их бесполезными. Как заявил доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев, новый штамм сделал коронавирус лишь более заразным. При этом его антигенные свойства не изменились — поэтому вакцины будут эффективны и против этого штамма COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Коронавирус , Александр Гинцбург , Виктор Зуев , Александр Мясников , Вечерняя Москва
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