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Стопкоронавирус.рф

Объяснен загадочный опасный синдром при коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Объяснен загадочный опасный синдром при коронавирусе
Фото: Globallookpress.com
Ученые Севильского университета в Испании объяснили загадочный синдром у больных SARS-CoV-2, называемый тихой или «счастливой» гипоксемией. Это явление заключается в заметном снижении уровня кислорода в артериальной крови на фоне пневмонии, однако при этом пациенты не страдают от одышки или учащенного дыхания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Function, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.
«Счастливая» гипоксемия относится к потенциально опасным явлениям, которые могут внезапно переходить в критическое состояние, оказывающееся фатальным. Обычно у людей с гипоксемией развивается одышка, увеличивающая потребление кислорода организмом. Этот рефлекторный механизм зависит от работы каротидных тел, располагающихся рядом с сонной артерией и стимулирующих работу дыхательного центра.
Исследователи пришли к выводу, что тихая гипоксемия развивается, когда SARS-CoV-2 поражает каротидные тела. На это указывает высокое присутствие рецептора ACE2 у клеток сонной артерии. ACE2 служит для прикрепления коронавируса к заражаемой клетке. Если эта гипотеза подтвердится, то для помощи пациентам могут применяться активаторы каротидных тел, стимулирующие дыхание.
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