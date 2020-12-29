В медучреждениях Великобритании осложнилась ситуация с лечением пациентов в связи с распространением и мутацией новой коронавирусной инфекции. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения страны, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден.

«В больницах не хватает кислорода. В одном фонде не осталось неинвазивных машин. Требуется перевезти пациентов в ближайшую больницу с отделениями интенсивной терапии, она находится более чем в 65 милях»,

— написала она в соцсети.

По ее словам, врачи Национальной службы здравоохранения трудятся сейчас на пределе возможностей и пытаются донести информацию о том, как тяжело обстоят дела на «передовой».

«Сегодня мы узнали, что у нас в больницах больше пациентов с COVID, чем когда-либо прежде в Англии. Пожалуйста, поверьте нам»,

— отмечает Саманта Батт-Роден.

Кроме того, сотрудники службы не получили вакцину от вируса и теперь массово заболевают новым штаммом. Фонды настолько отчаялись, что зовут на помощь студентов-медиков через Twitter, чтобы те помогли врачам в реанимации, добавляет врач.