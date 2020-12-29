В ВОЗ назвали «цель» коронавируса 

"Судя по всему, Covid-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением",

— сказал специалист.

Хейманн отметил, что у человечества есть инструменты для спасения жизней. В сочетании с хорошим здоровьем населения они позволят людям научиться жить с этим вирусом.

"Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации",

— уточнил эксперт.

Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он.

Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя.

"Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день",

— заключил он.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, выявленной в Великобритании . Хотя новый вариант вируса, по предварительным данным, может быть на 70% заразней обычного, нет достоверной информации о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зафиксировали более 81 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек стали жертвами инфекции.

Эндемические инфекции — заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. Им противопоставляются заносные инфекции. К заболеваниям — эндемикам относятся, в частности, малярия в субтропической Африке или холера в Индии