Иммунолог назвал сокращающее жизнь последствие COVID-19

Коронавирус может привести к таким последствиям, как появление рубцов в легких и повреждение сосудов на стенке аорты. Последние имеют большое значение и фактически определяют продолжительность жизни человека, рассказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с Ura.ru.

«Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды в том числе крупные. То есть на стенке аорты есть мелкие сосудики, которые имеют важнейшее значение»,

— предупредил Жемчугов.

Он уточнил, что повреждение этих сосудов может привести к проблемам с почками, печенью, сердцем, мозгом и нервной системой.

Кроме того, по словам врача, после перенесенного коронавируса может возникнуть фиброз, а также нарушения нервной системы. С ней, в частности, связано и обоняние, и осязание, уточнил Жемчугов.

«Что касается сперматозоидов, могу предположить, что это вполне реально, поскольку тестикулы, где вырабатываются сперматозоиды, очень чувствительны к кровотоку. Малейшее нарушение кровоснабжения вызывает нарушение самой выработки сперматозоидов»,

— добавил врач.

Вместе с тем он отметил, что во многом последствия COVID-19 зависят от состояния человека до болезни.