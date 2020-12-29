Попова объяснила, как долго защищает иммунитет после COVID-19 

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По ее словам, текущие исследованиям показывают, что иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев. Вакцина должна давать защиту не на меньший период.

"Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период", — заявила она в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Попова также отметила, что чтобы прервать процесс переноса вируса, нужно привить около 60% населения.