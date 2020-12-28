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Названы симптомы — предвестники коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Названы симптомы — предвестники коронавируса
Фото: depositphotos.com
Врачи из клиники Майо в США рассказали о ряде симптомов коронавируса, предшествующих респираторным проявлениям COVID-19. Об этом сообщает Daily Express.

"COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею", — говорится в сообщении специалистов.

При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи.
Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии.
В случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Выявили уже свыше 80 миллионов случаев заражения новой инфекцией, из которых около 1,8 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.
В России заражены почти 3,1 миллиона человек, из которых около 2,5 миллиона выздоровели и свыше 55 тысяч скончались.
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