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В ВОЗ уверены, что мутация коронавируса продолжится 

ТАСС и ещё 1 26 минут назад
В ВОЗ убеждены, что мутация коронавируса продолжится
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Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем. Уверенность в этом выразила в понедельник на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Мутация продолжится, — отметила она. — Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи".

ВОЗ, подчеркнула ван Керкхове, продолжает внимательно следить за ситуацией и работать с учеными по всему миру, которые следят за мутациям. Кроме того, добавила эксперт, "в организации есть свои группы специалистов, которые проводят изучение новых вариантов коронавируса". "Результаты их работы будут получены в ближайшие дни и недели", — сказала она.
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил о выявлении британскими учеными нового штамма коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен. После этого специалисты в ЮАР также заявили об обнаружении нового варианта коронавируса, который распространяется быстрее обычного.
По данным ВОЗ, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.
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Коронавирус , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , ВОЗ
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