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Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» дает абсолютную защиту от коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 3 3 часа назад
Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» дает абсолютную защиту
Фото: Вечерняя Москва
Подавляющее большинство (92 процента) пациентов, привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V», получают абсолютную защиту от инфекции. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
— А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет, — сообщил он в эфире «России 24».
Ранее Гинцбург анонсировал испытания нового препарата от коронавируса — на основе антител. Это средство будут дороже обычной вакцины от ковида, но при этом получит другой способ применения и свои отличительные функции и особенности.
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Коронавирус , Александр Гинцбург
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