Жигунов из ковидного госпиталя рассказал о болезни

Сергей Жигунов из ковидного госпиталя рассказал о том, как протекает болезнь.
С наступлением зимы актер уехал на дачу в Крым. Перед поездкой Жигунов сделал прививку от пневмонии, но избежать COVID-19 ему не удалось. В Instagram актер сообщил фанатам, что попал в специализированную клинику и поделился фото из больничной палаты.
«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!»,
— оптимистично высказался артист.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Грачевский заразился коронавирусом.