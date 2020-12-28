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«Вкус оливье мне недоступен»: Жигунов из ковидного госпиталя рассказал о болезни 

Мира Маркина 4 часа назад
Жигунов из ковидного госпиталя рассказал о болезни
Фото: @zhigunov_sergey
Сергей Жигунов из ковидного госпиталя рассказал о том, как протекает болезнь.
С наступлением зимы актер уехал на дачу в Крым. Перед поездкой Жигунов сделал прививку от пневмонии, но избежать COVID-19 ему не удалось. В Instagram актер сообщил фанатам, что попал в специализированную клинику и поделился фото из больничной палаты.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!»,

— оптимистично высказался артист.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Грачевский заразился коронавирусом.
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