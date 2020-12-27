В Японии выявлен первый южноафриканский штамм коронавируса

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Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Японии, сообщает телеканал NHK.

Заболевание проявилось у 30-летней женщины, вернувшейся из ЮАР 19 декабря. Последующие лабораторные исследования подтвердили, что это мутировавший вирус, получивший распространение в Южной Африке, пишет РИА Новости.