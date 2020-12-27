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В Японии впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса 

Российская Газета и ещё 8 27 декабря 2020
В Японии выявлен первый южноафриканский штамм коронавируса
Фото: Российская Газета
Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Японии, сообщает телеканал NHK.
Заболевание проявилось у 30-летней женщины, вернувшейся из ЮАР 19 декабря. Последующие лабораторные исследования подтвердили, что это мутировавший вирус, получивший распространение в Южной Африке, пишет РИА Новости.
Сообщается, что еще у шести человек подтвержден британский штамм коронавируса. Всего в Японии уже 15 человек заразились новыми видами инфекционного заболевания. В минздраве ЮАР ранее сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501. V2. В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2.
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Коронавирус , Минздрав РФ , РИА Новости
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