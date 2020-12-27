Найден способ сформировать «мгновенный иммунитет» к COVID

Британские ученые проводят испытания нового препарата, который может предотвратить заболевание коронавирусом. Об этом пишет The Guardian.

Препарат Storm Chaser был разработан специалистами из Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавируса.

Новое лекарство представляет собой смесь антител к COVID-19, которую вводят в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на данную инъекцию возникнет в течение нескольких дней, в то время как выработка антител при использовании известных вакцин длится в течение месяца.

В случае успешных исследований лекарство поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, а также среди студентов, которые живут в общежитиях, считают ученые.