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Ученые обнаружили способ сформировать «мгновенный иммунитет» к COVID-19 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Найден способ сформировать «мгновенный иммунитет» к COVID
Фото: depositphotos.com
Британские ученые проводят испытания нового препарата, который может предотвратить заболевание коронавирусом. Об этом пишет The Guardian.
Препарат Storm Chaser был разработан специалистами из Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавируса.
Новое лекарство представляет собой смесь антител к COVID-19, которую вводят в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на данную инъекцию возникнет в течение нескольких дней, в то время как выработка антител при использовании известных вакцин длится в течение месяца.
В случае успешных исследований лекарство поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, а также среди студентов, которые живут в общежитиях, считают ученые.
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Коронавирус , The Guardian
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