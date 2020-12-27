Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач раскрыл простые способы избежать заражения COVID-19 от члена семьи 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с радио Sputnik раскрыл простой способ избежать заражения COVID-19 от заболевшего члена семьи.
Специалист отметил, что если у кого-то из членов семьи появляются насморк, кашель, головная боль, температура, боль в мышцах, то все домочадцы должны перейти на противоэпидемический режим.
В общих комнатах врач посоветовал надевать маски и проветривать чаще квартиру сквозняком. Кроме того, необходимо дважды в день проводить влажную уборку пола и поверхностей.
Врач подчеркнул, что все, кто находится дома вместе с заболевшим, попадают под риск заражения коронавирусом. Однако, по его словам, существуют простые методы профилактики. Так, до получения результата теста на коронавирус больной должен находиться в отдельной комнате. Также стоит отказаться от совместного приема пищи.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов заявил, что самые опасные распространители коронавируса в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени. По мнению Горелова, суперраспространителем носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится.
Последние новости
Лавров прокомментировал запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира Лавров прокомментировал запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 миллионов Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 миллионов
Комментарии 5
Коронавирус , Видео , Владислав Жемчугов , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение