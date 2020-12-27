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Стопкоронавирус.рф

Названы семь симптомов COVID-19, требующих немедленной реакции 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Express.
Помимо трех "классических" симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и потери вкуса и обоняния, которые не проявляются у каждого пятого пациента, ученые выделили свыше 20 признаков болезни на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study.
Ученые выделили семь симптомов, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.
"Если у вас есть любые симптомы COVID-19, не рискуйте — самоизолируйтесь с домочадцами и как можно скорее пройдите тест", — говорится в публикации.
Врачи порекомендовали также проходить самодиагностику — каждое утро нюхать что-либо, обладающее сильным запахом — например, мыло или кофе.
"Потеря вкуса и обоняния — также одни из ключевых ранних симптомов COVID-19, позволяющих выявить болезнь на начальном этапе", — поясняют специалисты.
Ситуация с COVID-19 В середине этого месяца глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил о новом штамме коронавируса. Как утверждают специалисты, эта разновидность инфекции может быть на 70 процентов заразнее обычной и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.
Многие страны, включая Россию, приостановили или ограничили транспортное сообщение с Британией.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Выявили уже свыше 80 миллионов случаев заражения новой инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , РИА Новости
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