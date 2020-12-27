Названы семь симптомов COVID-19, требующих немедленной реакции 

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Express

Помимо трех "классических" симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и потери вкуса и обоняния, которые не проявляются у каждого пятого пациента, ученые выделили свыше 20 признаков болезни на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study.

Ученые выделили семь симптомов, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.

"Если у вас есть любые симптомы COVID-19, не рискуйте — самоизолируйтесь с домочадцами и как можно скорее пройдите тест", — говорится в публикации.

Врачи порекомендовали также проходить самодиагностику — каждое утро нюхать что-либо, обладающее сильным запахом — например, мыло или кофе.

"Потеря вкуса и обоняния — также одни из ключевых ранних симптомов COVID-19, позволяющих выявить болезнь на начальном этапе", — поясняют специалисты.

Ситуация с COVID-19 В середине этого месяца глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил о новом штамме коронавируса. Как утверждают специалисты, эта разновидность инфекции может быть на 70 процентов заразнее обычной и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.

Многие страны, включая Россию, приостановили или ограничили транспортное сообщение с Британией.

Индии и Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Выявили уже свыше 80 миллионов случаев заражения новой инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в США Бразилии . Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.