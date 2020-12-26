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Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса 

Lenta.ru 22 минуты назад
Названы требующие вызова врача редкие симптомы COVID-19
Фото: Lenta.ru
Врачи назвали пять редких симптомов коронавирусной инфекции, которые требуют немедленного вызова врача. Соответствующие данные приводит в субботу, 26 декабря, Daily Express со ссылкой на Британский центр контроля и предупреждения заболеваний.
По данным экспертов, есть основные симптомы COVID-19, в числе которых высокая температура, продолжительный кашель и потеря вкуса и обоняния. Однако инфицированным также стоит обратить внимание на пять симптомов, которые проявляются реже: затрудненное дыхание, боль в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и сонливость, а также посинение губ и лица.
При этом медики предупредили, что в списке указаны не все возможные симптомы, поэтому необходимо сразу сообщать о других тревожных проявлениях болезни.
Ранее Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. По словам министра Михаила Мурашко, безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы.
Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на этой категории граждан были завершены 24 декабря. Как сообщил тогда директор центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург, полученные результаты не хуже тех, что были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Минздрав РФ
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