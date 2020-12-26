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Ученые рассказали о проникновении COVID-19 в мозг человека при помощи шипов 

Lenta.ru 1 час назад
Ученые рассказали о проникновении COVID-19 в мозг при помощи шипов
Фото: Lenta.ru
Белок S1, формирующий шипы вируса COVID-19, помогают ему проникать в мозг человека. Об этом ученые из Вашингтонского университета рассказали в статье, размещенной в журнале Nature Neuroscience.
По данным исследователей, наиболее распространенные симптомы коронавируса — кашель и одышка, поскольку болезнь чаще всего поражает легкие. В самых тяжелых случаях пациентам требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ).
В то же время коронавирус порой приводит к различным неврологическим симптомам — от головной боли до судорог и припадков, причем такие осложнения могут сохраняться очень долго. Специалисты предполагают, что их возможная причина — попадание вируса в мозг. Однако конкретные механизмы того, как это происходит, пока не изучены до конца.
Ранее 26 декабря сообщалось, что коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Это заподозрили южнокорейские ученые после того, как заразились люди, проживающие на разных этажах одного здания.
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