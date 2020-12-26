Врач назвал главную опасность нового штамма коронавируса 

Профессор Питер Хорби, возглавляющий консультативную группу правительства Великобритании по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов, предупредил об опасности южноафриканского штамма коронавируса, пишет Daily Mail.

По его словам, беспокойство вызывает то, что возникшие мутации могут не только делать SARS-CoV-2 более заразным, но и влиять на способность антител нейтрализовать вирус.

"Это может облегчить повторное заражение и может означать, что вакцины могут быть менее эффективными",

— заявил Хорби.

Он отметил, что на такое развитие событий указывают структурные данные, которые в дальнейшем необходимо проверить в рамках лабораторных испытаний.