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Врач назвал главную опасность нового штамма коронавируса 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Врач назвал главную опасность нового штамма коронавируса
Фото: Depositphotos
Профессор Питер Хорби, возглавляющий консультативную группу правительства Великобритании по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов, предупредил об опасности южноафриканского штамма коронавируса, пишет Daily Mail.
По его словам, беспокойство вызывает то, что возникшие мутации могут не только делать SARS-CoV-2 более заразным, но и влиять на способность антител нейтрализовать вирус.

"Это может облегчить повторное заражение и может означать, что вакцины могут быть менее эффективными",

— заявил Хорби.
Он отметил, что на такое развитие событий указывают структурные данные, которые в дальнейшем необходимо проверить в рамках лабораторных испытаний.
Ранее в Великобритании заявили об обнаружении еще одного штамма коронавируса, зафиксированного у пассажиров, приехавших из ЮАР.
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