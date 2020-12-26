Врач рассказал, как восстановить легкие после коронавируса

Каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19 и что еще может помочь, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко

Процесс восстановления легких у каждого проходит по-своему. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Но, в целом, организм способен восстановиться сам при условии нормального образа жизни, считает специалист. По его словам, в процессе восстановления важно правильно и разнообразно питаться, но не придумывать специальные диеты, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете.

"Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, — все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике. Когда живот раздут от газов, дышать становится тяжело. От этого, конечно, надо воздерживаться",

— сказал Карабиненко.

Хорошее, полноценное, разнообразное питание можно дополнить специальной гимнастикой, что способствует не только укреплению легких, но и укреплению, прежде всего, иммунитета. Надо также следить за тем, как человек дышит, отметил врач.

"Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры — как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание",

— советует он.

Если человек курит, у него легкие никогда не восстановятся полностью, подчеркнул Карабиненко.

"Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет",

— отметил врач.