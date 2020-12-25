Человек, даже хорошо осознающий опасность коронавирусной инфекции, вряд ли сможет по-настоящему оценить самоотверженность врачей, работающих с такими пациентами. Ведущий научный сотрудник отделения гипербарической оксигенации НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Ольга Левина рассказала «Ленте.ру», о своей работе, о пациентах и о том, какими качествами надо обладать врачу, работающему с ковидными больными.

Стали ли пациенты в период пандемии выше ценить труд врача?

Ольга Левина: Пациенты, которые оказались в ковидном госпитале на стационарной койке, начали относиться к врачам по-другому, по поводу остальных — сомневаюсь. Сейчас много идет разговоров о необходимости ношения масок, соблюдения социального дистанцирования, но зачастую, пока человек не оказывается в «красной зоне», он не понимает, что такое коронавирус, и не понимает, что это не обычный грипп или простуда, а тяжелая болезнь, требующая серьезного наблюдения. Когда видят, в каких условиях работают медики, тогда начинают уважать труд врачей, начинают говорить «спасибо».

Чаще ли вы стали слышать «спасибо» в свой адрес?

Столько благодарностей от пациентов, сколько прозвучало за последние полгода, не слышала за всю свою 30-летнюю карьеру. Я работаю не просто дежурным врачом, а мы даем сеансы гипербарической оксигенации. Это барокамера, в которую поступает под давлением чистый кислород. Пациент получает живительный глоток кислорода не просто в маске из баллона, кислород непрерывно поступает в течение 40-50 минут и насыщает все органы и ткани. Человек, когда открывается барокамера, чувствует себя совершенно по-другому. Во время процедуры я спросила одного пожилого пациента, находившегося в тяжелом состоянии: «Вы не устали?» На что он ответил: «Как можно устать в раю!»

За время пандемии, вероятно, сильно выросла ценность свободного времени. Как вы его проводите, когда оно у вас появляется, чему стараетесь уделить особое внимание?

Когда выходишь из «красной зоны», хочется просто часа на два закрыть глаза, чтобы прийти в себя. Свободного времени действительно мало, и его я стараюсь проводить с семьей.

За продуктами кто в магазин ходит?

Когда хочу получить удовольствие от покупки, то иду сама, а так с супругом часто пользуемся доставкой продуктов, иногда и готовой еды.

Хватает ли вам сейчас времени на самосовершенствование, на профессиональное развитие?

Без этого никуда. Нужно и лекцию прочитать, и статью написать, мы же работаем в научно-исследовательском институте! Мне много звонят из других городов специалисты в моей области — просят поделиться опытом. Я всегда это делаю с удовольствием и радуюсь, когда где-то идут по нашим стопам.

Заметили ли вы лично в себе перемены, произошедшие за время работы в «красной зоне»? Поменялось ли отношение к каким-то жизненным ситуациям, людям, взгляд на жизнь в целом?

Происходит переоценка ценностей, какие-то вещи отходят на второй план. По-другому начинаешь ценить жизнь, людей и близких. Очень многие окружающие, коллеги, теперь выглядят по-другому, интереснее, лучше.

Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать врач, работающий в «красной зоне» и почему?

Ничего нового. Просто нужно уметь сострадать, нужен профессионализм, порядочность, осторожность. И всегда быть готовым рискнуть, если это понадобится.

Бывает трудно? Что или кто помогает вам не опускать руки в самые тяжелые моменты?

Бывало очень тяжело и страшно, особенно в самом начале. Но помогает поддержка родных и коллег. Особенно важна помощь в «красной зоне».