Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса 

Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. Главная опасность британской разновидности инфекции раскрывается в пресс-релизе на Phys.org.

Хотя еще не известно, является ли новый штамм более вирулентным и опасным для зараженного человека, он потенциально более заразен, так как быстро замещает собой другие формы SARS-CoV-2. Высокая заразность подразумевает, что штамм будет способствовать росту заболеваемости, увеличению нагрузки на системы здравоохранения и повышению уровня смертности. При этом даже региональные ограничения не смогут предотвратить еще большее распространение COVID-19, если образовательные учреждения не будут закрыты.

В настоящее время британский штамм уже зарегистрирован в таких странах, как Германия и Швейцария.

По словам разработчиков вакцин, новый штамм коронавируса остается уязвимым для существующих вакцин. Так, компания Moderna заявила, что ее вакцина способствует образованию широкого спектра антител, потенциально нейтрализующих SARS-CoV-2.