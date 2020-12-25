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Мясников оценил возможность повторно заразиться COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
Мясников оценил возможность повторно заразиться COVID-19
Фото: Кадр из передачи «Доктор Мясников»
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил возможность повторного заражения коронавирусом. Об этом он написал в Telegram-канале.
По его словам, известны лишь единичные случаи клинически значимой реинфекции.

«Просто выздороветь, потом подтвердить выздоровление отрицательным ПЦР тестом, а потом получить опять положительный результат без наличия симптомов— не значит заболеть повторно. С тестами, как мы уже поняли все не просто. У многих положительный тест ПЦР сохраняется на месяцы»,

— объяснил Мясников.
Он также привел результаты исследования, проводившегося в Южной Корее: ни у одного из 108 переболевших COVID-19 пациентов, у которых спустя некоторое время тест вновь стал положительным, не удалось обнаружить живой вирус на специальной клеточной культуре.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников назвал вещество, облегчающее тяжелый COVID-19.
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Коронавирус , Александр Мясников
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